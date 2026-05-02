Krokodili gati 4 metra shokon turistët në një hotel në Zimbabve, hyn në recepcion
Turistët në një hotel në Afrikë iu afruan natyrës më shumë se duhej, pasi një krokodil hyri brenda.
Zvarraniku 3.9 metra i gjatë hyri në A'Zambezi River Lodge në Zimbabve dhe u drejtua drejt recepcionit.
Më pas ai vazhdoi kërkimin për ushqim duke shkuar në kuzhinë.
Pamjet e shpërndara treguan kafshën duke u zvarritur në recepcion.
Hoteli bëri shaka duke thënë: "Patëm një vizitë herët në mëngjes nga një mysafir i papritur". /Telegrafi/
@dailymail Jaw-dropping footage from a hotel in Zimbabwe that touts its “ambiance of varied African wildlife” shows a massive crocodile climbing into the property’s kitchen. The reptile was caught and promptly returned to the wild. 🎥 Rainbow Tourism Group Limited via Storyful
Top Lajme
Jobs
Real Estate