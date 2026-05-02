Turistët në një hotel në Afrikë iu afruan natyrës më shumë se duhej, pasi një krokodil hyri brenda.

Zvarraniku 3.9 metra i gjatë hyri në A'Zambezi River Lodge në Zimbabve dhe u drejtua drejt recepcionit.

Më pas ai vazhdoi kërkimin për ushqim duke shkuar në kuzhinë.

Pamjet e shpërndara treguan kafshën duke u zvarritur në recepcion.

Hoteli bëri shaka duke thënë: "Patëm një vizitë herët në mëngjes nga një mysafir i papritur". /Telegrafi/



Jaw-dropping footage from a hotel in Zimbabwe that touts its "ambiance of varied African wildlife" shows a massive crocodile climbing into the property's kitchen. The reptile was caught and promptly returned to the wild.
♬ Jaws style suspense jingle(1111319) - moshimo sound design
InteresanteFun