Kaos në aeroplan, pasagjerja refuzon të paguajë për bagazh shtesë - kafshon oficeren që u mundua ta largonte
Një fluturim në Argjentinë u shndërrua në kaotik pasi një pasagjere refuzoi të paguante një tarifë për bagazhin e tepërt, hipi në aeroplan pa leje dhe më vonë kafshoi një oficer policie gjatë largimit të saj, raporton The New York Post.
Incidenti ndodhi në Aeroportin Jorge Newbery në Buenos Aires në një fluturim të operuar nga JetSmart me destinacion Cordoba.
Pasagjerja kishte bagazhe shtesë në kabinë dhe iu tha të paguante një tarifë para se të hipte në aeroplan, por ajo refuzoi dhe tensionet u rritën.
New York Post raporton se pavarësisht mosmarrëveshjes, ajo arriti të hipte në aeroplan, duke bërë që stafi të njoftonte sigurinë e aeroportit.
Policia më vonë hipi në aeroplan dhe u përpoq ta shoqëronte atë, por situata u përshkallëzua ndërsa pasagjerët e shikonin të shokuar.
Videoja e shpërndarë në internet tregon “një luftë” ndërsa oficerët u përpoqën ta largonin atë nga aeroplani.
Gjatë konfrontimit, gruaja kafshoi një oficere, duke shkaktuar alarm tek pasagjerët të cilët reaguan ndaj dhunës.
Pasagjerët më vonë duartrokitën ndërsa ajo u nxor më në fund nga aeroplani.
Fluturimi u vonua për pak kohë, por përfundimisht vazhdoi udhëtimin e tij drejt destinacionit. /Telegrafi/