Burri balancon 195 letre higjienike mbi kokën e tij për 30 sekonda
Një thyes serik i rekordeve botërore Guinness nga Idaho, rimori një titull që i tendoste qafën duke balancuar 195 letre higjienike mbi ballin e tij.
David Rush, i cili mban më shumë tituj të njëkohshëm të rekordeve botërore Guinness, fillimisht vendosi rekordin për më shumë letre higjienike të balancuara mbi kokë në 101 në vitin 2021, transmeton Telegrafi.
Rekordi u mor më vonë nga dikush që e çoi rekordin në 152, duke e bërë Rush të përpiqej ta kthente atë përsëri në maj 2025.
"Përpjekja e parë ishte një kujtesë përulëse e armikut më të madh në këtë sport: nervat. Nëse ndiej edhe një aluzion hezitimi, pirgu lëkundet. Kjo lëkundje krijon një valë përmes shtresave të kompresuara dhe gjithçka shembet", shkroi Rush në internet.
Në përpjekjen e tij të dytë, Rush arriti të balanconte të gjitha 195 letrat higjienike mbi kokën e tij për 30 sekondat e kërkuara.
"Të merrja përsëri atë titull u ndjeva shumë mirë. Por gjithmonë ka një shtresë tjetër për të shtuar", shkroi ai. /Telegrafi/
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