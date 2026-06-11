Mësuesit në Meksikë protestojnë pranë stadiumit që do të presë Botërorin 2026
Në prag të nisjes së Kupës së Botës 2026, punonjës të sektorit të arsimit kanë organizuar një protestë në Meksikë, duke kërkuar përmirësimin e kushteve të punës, rritje të pagave dhe rishikim të politikave pensionale.
Sipas raportimit të BBC-së, protestuesit u mblodhën pranë Stadiumit ‘Azteca’, një nga arenat që do të presë ndeshjet e Botërorit, duke shfrytëzuar vëmendjen e madhe që mediat ndërkombëtare kanë përqendruar në kryeqytetin meksikan.
“Ne nuk e duam Kupën e Botës. Ne duam vetëm paga më të mira”, deklaruan pjesëmarrësit në protestë.
⚽ Protests erupt in Mexico City ahead of 2026 FIFA World Cup opener
📍 Demonstrators, including teachers, unions and civil groups, demand wage increases, pension reforms and answers for missing persons cases while camping in the city center
⚠️ Road blockades and tensions near… pic.twitter.com/I4NK2mU8OQ
— Anadolu English (@anadoluagency) June 10, 2026
Një pjesë e demonstruesve shprehën gjithashtu pakënaqësi për çmimet e larta të biletave, duke argumentuar se turneu nuk është i qasshëm për qytetarët e zakonshëm.
“Kupa e Botës nuk është krijuar për njerëzit e zakonshëm. Ajo është për biznesmenët që mund t’i përballojnë biletat”, u shprehën protestuesit.
Kupa e Botës 2026 do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksikë.
Meksika do të bëhet qyteti i parë në histori që pret ndeshje të Botërorit për herë të tretë. /Telegrafi/