Mësohet data kur do të hedhet shorti i gjysmëfinaleve të Kupës së Kosovës
Komisioni i Garave pranë Federatës së Futbollit të Kosovës ka njoftuar ekipet në lidhje me shortin që do të hedhet për të mësuar gjysmëfinalet e Kupës së Kosovës për edicionin 2025/26.
Gjatë javës së fundit u mësuan katër ekipet që kaluan tutje në gjysmëfinale të Kupës, e cila tashmë ka hyrë në fazën e nxehtë pasi ekipeve ju siguron kualifikim në garat evropiane.
Ballkani mposhti Gjilanin për të kaluar tutje, Llapi e mundi Malishevën, Dukagjini ishte më i mirë se Feronikeli ’74, teksa Ferizaj kaloi Vushtrrinë.
Këto katër skuadra janë njoftuar nga Komisioni i Garave se shorti i gjysmëfinaleve do të mbahet të martën dhe nga kjo fazë ekipet luajnë me sistem vajtje-ardhje.
“Komisioni i Garave njofton klubet dhe opinionin se tërheqja e shortit për ndeshjet gjysmëfinale të Kupës së Kosovës do të zhvillohet të martën, më 10 mars 2026, duke filluar nga ora 13:00, në ambientet e FFK-së”.
“Në këtë fazë të rëndësishme të garës kanë arritur këto skuadra: Ballkani, Llapi, Dukagjini dhe Ferizaj. Ndeshjet gjysmëfinale do të luhen me sistem vajtje-ardhje”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/