Mesfushorët më produktivë në Evropë për pasime në zonën e penalltisë
Kapiteni i Arsenalit, Martin Odegaard, është konfirmuar si lojtari më kreativ në fazën sulmuese sipas statistikave më të fundit nga shtatë ligat kryesore të Evropës.
Mesfushori norvegjez regjistron një mesatare mbresëlënëse prej 6.08 pasimesh në zonën e penalltisë për çdo 90 minuta, duke qenë i vetmi në pozicionin e tij që kalon pragun e gjashtë pasimeve, një tregues i qartë i rolit të tij si organizator kryesor në Ligën Premier.
Në vendin e dytë renditet talenti i Manchester City, Rayan Cherki (22 vjeç), i cili ka pasur një ndikim të menjëhershëm pas transferimit në “Etihad”, duke regjistruar 5.25 pasime për 90 minuta.
Lista përfshin gjithashtu emra të rëndësishëm të futbollit evropian, si Romano Schmid i Werder Bremen me 5.23 pasime dhe Nicolo Barella i Interit me 5.19, të cilët vazhdojnë të jenë kyç në ndërtimin e aksioneve sulmuese për skuadrat e tyre.
Ky renditje nxjerr në pah një kombinim të yjeve të konsoliduar dhe talenteve në ngritje, të cilët dallohen për aftësinë e tyre për të çarë linjat mbrojtëse dhe për të krijuar raste shënimi në nivelet më të larta të futbollit evropian. /Telegrafi/