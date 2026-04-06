Mesazhi që astronauti i Apollo 13 la para vdekjes për ekuipazhin e Artemis II
Ekuipazhi i Artemis II mori një mesazh të veçantë sot nga Jim Lovell, një nga vetëm tre personat që kanë udhëtuar dy herë në Hënë.
Një video në llogarinë në X të NASA-s përmban një mesazh të pararegjistruar nga piloti i Apollo 8, i cili ishte gjithashtu një nga anëtarët e ekuipazhit të Apollo 13.
Ai i thotë ekuipazhit "mirë se vini në lagjen time të vjetër", përpara se të shtojë "mos harroni të shijoni pamjen".
NASA tha se mesazhi u regjistrua vitin e kaluar. Lovell vdiq gushtin e kaluar, në moshën 97 vjeç.
"Welcome to my old neighborhood." Our @NASAArtemis II astronauts woke up on the sixth day of their mission to a special message recorded in 2025 by astronaut Jim Lovell, the pilot of Apollo 8. pic.twitter.com/XA4Dc2yQm5
— NASA (@NASA) April 6, 2026
Ai ishte një nga astronautët e NASA-s që udhëtoi më shumë.
Lovell ishte pjesë e Gemini 7, Gemini 8, Apollo 8 dhe Apollo 13.
Në një postim në X në atë kohë, agjencia hapësinore tha: "Jeta dhe puna e Lovell frymëzuan miliona njerëz. Guximi i tij nën presion ndihmoi në hapjen e rrugës sonë drejt Hënës dhe më tej - një udhëtim që vazhdon edhe sot". /Telegrafi/