Ekuipazhi i Artemis II mori një mesazh të veçantë sot nga Jim Lovell, një nga vetëm tre personat që kanë udhëtuar dy herë në Hënë.

Një video në llogarinë në X të NASA-s përmban një mesazh të pararegjistruar nga piloti i Apollo 8, i cili ishte gjithashtu një nga anëtarët e ekuipazhit të Apollo 13.

Ai i thotë ekuipazhit "mirë se vini në lagjen time të vjetër", përpara se të shtojë "mos harroni të shijoni pamjen".

NASA tha se mesazhi u regjistrua vitin e kaluar. Lovell vdiq gushtin e kaluar, në moshën 97 vjeç.



Artemis II do të përdorë manovrën që shpëtoi Apollo 13 për kthimin në Tokë

Ai ishte një nga astronautët e NASA-s që udhëtoi më shumë.

Lovell ishte pjesë e Gemini 7, Gemini 8, Apollo 8 dhe Apollo 13.

Në një postim në X në atë kohë, agjencia hapësinore tha: "Jeta dhe puna e Lovell frymëzuan miliona njerëz. Guximi i tij nën presion ndihmoi në hapjen e rrugës sonë drejt Hënës dhe më tej - një udhëtim që vazhdon edhe sot". /Telegrafi/

