Merret vendimi, ulet çmimi i naftës në Shqipëri
Bordi i Transparencës ka vendosur këtë të enjte uljen e çmimeve të karburanteve në vend, në reflektim të lëvizjeve në bursën ndërkombëtare Platts të Mesdheut.
Sipas njoftimit zyrtar, në tregjet ndërkombëtare është shënuar një rënie e çmimit të benzinës me 3.35 dollarë për ton dhe e gazoilit me 7.1 dollarë për ton krahasuar me datën 25 mars.
Si rrjedhojë, Bordi ka përcaktuar çmimet e reja tavan për tregun vendas: Çmimi me pakicë i gazoilit (standardi SSH EN 590) nuk duhet të kalojë 203 lekë për litër (rreth 2.03 €), ndërsa me shumicë 191 lekë për litër (rreth 1.91 €). Çmimi me pakicë i benzinës nuk duhet të kalojë 175 lekë për litër (rreth 1.75 €), ndërsa me shumicë 163 lekë për litër (rreth 1.63 €).
Vendimi do të hyjë në fuqi sot, më 26 mars, në orën 18:30 dhe do të mbetet në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit. Autoritetet theksojnë se Bordi i Transparencës nuk përcakton çmimin e naftës bruto, por vetëm çmimet e nënprodukteve si gazoili, benzina dhe gazi i lëngshëm, bazuar në lëvizjet e bursës së Mesdheut dhe kursin e këmbimit të dollarit.
Gjithashtu, bëhet me dije se institucioni cakton vetëm marzhet maksimale të fitimit për operatorët, ndërsa elementët e tjerë të çmimit mbeten të pandryshueshëm.
Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe atë të Infrastrukturës dhe Energjisë, deklaron se është e angazhuar për mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në treg.
Ndërkohë, operatorët e tregtimit të karburanteve paralajmërohen për zbatimin rigoroz të vendimit. Në rast shkeljesh, autoritetet njoftojnë se do të aplikohet pezullimi i aktivitetit. Institucionet shtojnë se janë në monitorim të vazhdueshëm të tregjeve ndërkombëtare, për të reaguar në kohë ndaj çdo ndryshimi të mëtejshëm të çmimeve.