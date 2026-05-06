Tema kryesore e ditëve të fundit në Brazil ka qenë përplasja që ka pas legjenda braziliane Neymar me djalin e Robinhos, Robinho Jr.

Disa ditë më parë dyshja ka pasur një përplasje në stërvitje, ku Neymar ka goditur Robinho Jr pasi ky i fundit e kishte dribuluar.

Por kërkim falja erdhi menjëherë nga Neymar ndaj Robinho Jr dhe ndaj familjes së tij.


Gjërat janë qetësuar dhe kjo u pa edhe në fushë kur Neymar shënoi gol në minutën e 41-të ndaj Recoletas në Copa Sudamerica.

34-vjeçari ka festuar golin me Robinhon duke qetësuar të gjithë dhe duke konfirmuar se dyshja kanë rregulluar raportet e tyre. /Telegrafi/


