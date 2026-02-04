Meriton Korenica, sërish ‘heroi’ i Cluj – goli i tij vendosi ndeshjen
Meriton Korenica po vazhdon në pranverë nga aty ku e ka lënë, duke shënuar gola dhe duke i dhënë fitore skuadrës së tij, Cluj.
Në përballjen e sotme ndaj UTA Arad si mysafir, Cluj fitoi me rezultat 1-0, falë golit të Meriton Korenicës, i cili erdhi në pjesën e dytë, përkatësisht në minutën e 68-të.
Mesfushorit kosovar i erdhi një pasim i bukur në zonë dhe me një goditje të saktë i dha epërsinë Clujit, rezultat që doli të jetë edhe përfundimtar.
Korenica, sipas SofaScore, u vlerësua me notën 7.7, duke qenë lojtari më i mirë i ndeshjes.
Gjatë takimit, përveç golit, ai krijoi edhe dy raste të mëdha, kishte 95 për qind të pasimeve të sakta, ndërsa dërgoi edhe katër goditje drejt portës.
Cluj, me këtë fitore, ngjitet në vendin e shtatë me 38 pikë, ndërsa Korenica ka gjetur rrjetën në tri ndeshjet e fundit me fanellën e klubit rumun. /Telegrafi/