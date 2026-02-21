Mërgim Vojvoda shënon supergol ndaj Juventusit
Reprezentuesi i Kosovës, Mërgim Vojvoda ka shënuar një gol të bukur gjatë ditës së sotme (e shtunë) në Serie A.
Como ka gjetur epërsinë në udhëtim te Juventusi në ndeshjen e vlefshme për javën e 26-të të kampionatit elitar italian.
Ishte mbrojtësi kosovar, Mërgim Vojvoda, i cili shënoi një gol të bukur për epërsinë 1-0.
Goli i drenicasit erdhi pas një driblimi të bukur ndaj Teun Koopmeiners dhe një goditje të saktë të cilën nuk arriti ta ndal portieri Michele Di Gregorio.
🇮🇹🔵 Juventus 0-1 Como | Serie A
Que MALA entrega de McKennie, y PEOR la respuesta de Di Gregorio... ❌
Mergim Vojvoda abre el marcador para el equipo de Fábregaspic.twitter.com/G7yb2SbytV
— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) February 21, 2026
Ky gol erdhi në minutën e 12-të pas asistimit të Anastasios Douvikas.
Me këtë gol, Vojvoda arrin në kuotën e dy golave dhe dy asistime këtë deri tani këtë edicion në Serie A. /Telegrafi/
11 | Vojvoda opens the score, assisted by Douvikas, with a powerful shot!#JuventusComo 0-1 pic.twitter.com/CpZKjEow2p
— Como1907 (@Como_1907) February 21, 2026
Top Lajme
Jobs
Deals