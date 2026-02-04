Mercedes prezanton modelin e ri Marco Polo - kamper të ëndrrave për pushime
Mercedes‑Benz ka zbuluar një gjeneratë të re të kamperit të njohur Marco Polo, i cili do të jetë në dispozicion nga viti 2026. Ky kamper luksoz sjell një sërë përmirësimesh që e bëjnë më komod dhe praktik për udhëtime të gjata pushimesh.
Versioni i bazuar në V‑Class është projektuar që të jetë i përshtatshëm për të gjithë pushimin tuaj veror.
Ndër risitë kryesore është një çati e re nga alumini që jep 10 cm lartësi shtesë, ndriçim ambjentik LED me skenarë të ndryshëm dritash, dhe një çati e lëvizshme që lejon më shumë dritë natyrale dhe pamje mbi qiellin e yjeve.
Kamperit i janë shtuar edhe përmirësime praktike: tendë e re që mund të montohen dhe çmontohen lehtësisht, çarje magnetike për errësim në kabinë, si dhe një sistem zërimi me tetë altoparlantë dhe “subwoofer”.
Gjithashtu është përditësuar sistemi Mercedes‑Benz Advanced Control (MBAC), i cili e bën kamperin një “shtëpi inteligjente me rrota”.
Prodhimi i ri i Marco Polo do të bëhet në fabrikën e Mercedes‑Benz në Ludwigsfelde, Gjermani, duke siguruar standarde të larta cilësie dhe shpërndarje më të shpejtë.
Premiera e automjetit pritet të bëhet në Caravan Salon Düsseldorf nga 28 gushti deri më 6 shtator. Mercedes‑Benz gjithashtu ka njoftuar se deri në fund të dekadës, të gjithë kamperët e tyre do të bazohen në arkitekturën modulare Mercedes‑Benz Van Architecture, duke përfshirë edhe modele elektrike në të ardhmen. /Telegrafi/