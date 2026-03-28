Mercedes po zbulon tre SUV në të njëjtën kohë
Ka qenë një muaj i ngjeshur për Mercedes, pasi kompania ka zbuluar tashmë modelet e reja VLE dhe S-Class Maybach.
Megjithatë, nuk kanë mbaruar ende, pasi marka luksoze do të prezantojë modelet e rifreskuara GLE, GLE Coupe dhe GLS më 31 mars.
Prodhuesi i automjeteve po i mban të fshehta detajet, por fotografët spiunë i kanë fotografuar modelet e përditësuara në shumë raste.
Si rezultat, dihet se ato do të marrin ndryshime relativisht modeste.
Ndryshimet në pjesën e pasme janë shumë më pak të dukshme, por përfshijnë dritat e pasme të reja dhe të shndritshme.
Mund të presim një panel instrumentesh digjitale dhe një ekran për pasagjerin përpara.
Mund të ketë gjithashtu një timon të ri dhe disa përditësime teknologjike, duke përfshirë një asistent virtual me Al.
Nën kapakun e motorit, ka të ngjarë të ketë një shumëllojshmëri të motorëve të përditësuar që ofrojnë performancë të përmirësuar dhe efikasitet më të mirë.
Detajet e plota do të mësohen ditëve në vijim. /Telegrafi/