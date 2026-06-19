Mercedes GLE dhe GLS ruajnë motorin brutal V8
Mercedes-AMG ka vendosur të mos heqë dorë nga motori i fuqishëm V8. Modelet e përditësuara GLE 63 S dhe GLS 63 vazhdojnë të pajisen me motorin 4.0 litra V8 biturbo, tashmë të modernizuar për epokën e rregullave më të ashpra të emetimeve.
Motori i ri, i koduar M177 Evo, ka marrë përmirësime të rëndësishme teknike, përfshirë një bosht me gunga të tipit flat-plane, sistem të ri furnizimi me karburant dhe përmirësime në marrjen e ajrit.
Rezultati është një reagim më i shpejtë i motorit dhe performancë më e lartë.
Fuqia arrin rreth 603 kuaj fuqi dhe rreth 850 Nm çift rrotullues, ndërsa sistemi hibrid i butë 48 volt mund të shtojë edhe fuqi shtesë për një reagim më të mirë në nisje.
Sipas të dhënave të Mercedes-AMG, GLE 63 S përshpejton nga 0 në 100 km/h për rreth 3.6 sekonda, ndërsa GLS 63, për shkak të përmasave më të mëdha, e arrin në rreth 3.9 sekonda. Shpejtësia maksimale është rreth 280 km/h.
Përveç motorit, SUV-të kanë marrë edhe ndryshime në dizajn: grilë të re AMG, drita të përditësuara, hyrje më të mëdha ajri dhe përmirësime në sistemin e pezullimit aktiv për një sjellje më sportive në rrugë.
Pavarësisht kalimit të industrisë drejt makinave elektrike, Mercedes-AMG duket se beson ende se motorët V8 mbeten një pjesë e rëndësishme e identitetit të markës së performancës. /Telegrafi/