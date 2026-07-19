Bugatti zbulon hipermakinën e saj të fundit W16 para se të fillojë epoka V16
Viti 2026 do të hyjë në histori si një nga vitet më të rëndësishme për Bugatti-n.
Jo vetëm që po largohet nga Grupi Volkswagen, por gjithashtu po i jep fund W16-ës së gjatë.
Mistrali i 99-të dhe i fundit shënon fundin e rrugës për motorin 8.0 litra me katër turbo, i cili bëri debutimin e tij në prodhim në Veyron të vitit 2005.
Roadster është makina e fundit rrugore nga Molsheim që paraqet motorin e nderuar, i cili gjithashtu fuqizoi Bolide, një makinë ekstreme vetëm për pistë të kufizuar në 40 njësi, të cilat u ndërtuan të gjitha deri në nëntor 2025.
Mistral i fundit quhet me të drejtë "i fundit i llojit të tij" dhe vesh një ngjyrë dyngjyrëshe Pearl dhe Sparkle.
Ashtu si 98 makinat para tij, ky roadster është në thelb një model i vetëm, pasi Bugatti fton klientët e pasur të personalizojnë makinat e tyre deri në detajet më të vogla.
Kushdo që porositi modelin përfundimtar me motor W16 zgjodhi nuancat Magnolia dhe Grey Carbon Matt për pjesën e brendshme, ku nënshkrimi i Ettore Bugatti shfaqet në mbështetëset e kokës, pragjet e aluminit të dyerve dhe madje edhe në pjesën e brendshme të mbulesës së motorit.
Ashtu si me çdo Mistral tjetër, modeli i fundit iu nënshtrua 400 kilometrave testimesh para dorëzimit.
Çdo roadster u drejtua deri në 300 km/orë në një aeroport në Aeroportin e Colmar në Francën verilindore përpara se t'i dorëzohej pronarit të tij të ligjshëm.
Bugatti zgjodhi me kujdes tre pilotë testimi shumë të kualifikuar për ta testuar Mistralin dhe për t'u siguruar që çdo makinë përmbushte standardet e sakta të markës.
Bugatti dikur tha se kishte mbaruar së ndjekuri rekordet, por në nëntor 2024, Mistral prej 5 milionë eurosh mori titullin e makinës më të shpejtë të prodhimit me çati të hapur në botë.
Me Andy Wallace pas timonit, makina e vetme W16 Mistral World Record Car arriti 453.91 km/orë në ATP Automotive Testing Papenburg në Gjermani.
Sa i përket asaj që na pret, ne tashmë e dimë një pjesë të përgjigjes. Më herët këtë muaj, Bugatti përuroi La Manufacture, një strukturë të re të aftë për të ndërtuar deri në 200 makina në vit.
Është e arsyeshme të supozohet se modelet përtej Tourbillon do të ndërtohen përfundimisht atje, duke marrë parasysh se makina e re me motor V16 është e kufizuar në vetëm 250 njësi.
Prodhimi i hipermakinës hibride me aspirim natyral dhe motor Cosworth ende nuk ka filluar, pasi kompania aktualisht po përgatit strukturën e re.
Edhe pse Bugatti ka ndaluar ndërtimin e makinave të reja të prodhimit me motor W16, ultra të pasurit ende mund të porosisin një të tillë përmes programit Solitaire.
Është një iniciativë e veçantë për makina të vogla dhe madje edhe të vetme bazuar në modelet ekzistuese, e ngjashme me atë që Pagani ka bërë për vite me radhë me Zonda-n.
Vetëm dy makina do të ndërtohen çdo vit, dhe ne kemi parë tashmë disa projekte të bazuara në Chiron: Brouillard dhe FKP Hommage të frymëzuar nga Veyron. /Telegrafi/