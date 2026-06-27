“Meme e ditës”, festimi i tepruar i Iranit për golin në minutën e 93-të u prish menjëherë nga VAR-i
Në raundin e fundit të fazës së grupeve të Kupës së Botës, Egjipti barazoi 1-1 kundër Iranit. Megjithatë, ngjarja më argëtuese e ndeshjes u zhvillua në minutat shtesë.
Iranianët menduan se kishin shënuar një gol të fitores 2-1 në minutën e 93-të dhe festuan me teatralitet të jashtëzakonshëm.
Lojtarët nxituan drejt Shojae Khalilzadeh, duke e përkëdhelur në shpinë, duke e përqafuar dhe duke e puthur.
🕹️Gol kedua Iran pada menit ke-90+3, dianulir karena offside:
-Shojae Khalilzadeh berhasil mencetak gol melalui kemelut di kotak penalti.
-Namun, bendera offside segera diangkat oleh perangkat pertandingan.
-Dengan dibatalkannya gol tersebut, kedudukan tetap sama kuat 1-1 pic.twitter.com/L8xx6WI9ib
— Global News (@NurSyahbana9) June 27, 2026
Khalilzadeh e çoi festimin në një nivel tjetër: ai e zhveshi fanellën (duke marrë menjëherë një karton të verdhë) dhe vuri një palë syze dielli, duke pozuar në mënyrë dramatike për një nga fotografët pranë fushës.
Por, pak çaste më vonë, goli u anulua nga VAR-i për pozicion jashtë loje.
💔 will take forever, trying to convince Iranian Shojae Khalilzadeh that life is fair!#EGYIRN ● #FIFAWorldCup https://t.co/krizsrY765 pic.twitter.com/5eZ2N0ZedE
— Magyezi (@gyezi_) June 27, 2026
Vetëm pak minuta më vonë, Shojae nuk dukej aq e lumtur, pasi ky anulim i golit i la edhe jashtë kualifikimit Iranin.
Momenti i festës së golit dhe anulimi i tij është bërë tashmë viral në rrjetet sociale dhe shumicën e tifozëve që po e cilësojnë si “meme e ditës”. /Telegrafi/
Offside by the smallest of margins brings chaos and heartbreak for Iran.
Egypt and Iran have drawn 1-1 after Shojae Khalilzadeh had a go-ahead goal in second-half stoppage time disallowed by VAR. pic.twitter.com/W2PR1ONCR8
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 27, 2026
Shoja Khalilzadeh had momentarily sent Iran to the knockout stage but the goal was ruled offsides after VAR review 🤯 pic.twitter.com/YQxvhND0Nv
— Yahoo Sports (@YahooSports) June 27, 2026