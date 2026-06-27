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Në raundin e fundit të fazës së grupeve të Kupës së Botës, Egjipti barazoi 1-1 kundër Iranit. Megjithatë, ngjarja më argëtuese e ndeshjes u zhvillua në minutat shtesë.

Iranianët menduan se kishin shënuar një gol të fitores 2-1 në minutën e 93-të dhe festuan me teatralitet të jashtëzakonshëm.

Lojtarët nxituan drejt Shojae Khalilzadeh, duke e përkëdhelur në shpinë, duke e përqafuar dhe duke e puthur.

Khalilzadeh e çoi festimin në një nivel tjetër: ai e zhveshi fanellën (duke marrë menjëherë një karton të verdhë) dhe vuri një palë syze dielli, duke pozuar në mënyrë dramatike për një nga fotografët pranë fushës.

Por, pak çaste më vonë, goli u anulua nga VAR-i për pozicion jashtë loje.

Vetëm pak minuta më vonë, Shojae nuk dukej aq e lumtur, pasi ky anulim i golit i la edhe jashtë kualifikimit Iranin.

Momenti i festës së golit dhe anulimi i tij është bërë tashmë viral në rrjetet sociale dhe shumicën e tifozëve që po e cilësojnë si “meme e ditës”. /Telegrafi/


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