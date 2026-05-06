Meloni kritikon imazhet e saj të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, duke i quajtur deepfakes një 'mjet të rrezikshëm'
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka kritikuar imazhet e rreme të saj të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, duke i quajtur deepfakes një "mjet të rrezikshëm" që mund të synojë dhe dëmtojë këdo.
Udhëheqësja e ekstremit të djathtë postoi një nga fotot e rreme të gjeneruara nga inteligjenca artificiale në llogaritë e saj në mediat sociale të martën.
Ajo tha se fotot, që e tregojnë me të brendshme të pakta, kishin qarkulluar ditët e fundit, transmeton Telegrafi.
"Në këto ditë, disa foto të mia të rreme po qarkullojnë, të gjeneruara me inteligjencë artificiale dhe të paraqitura si të vërteta nga ndonjë kundërshtar i zellshëm", shkroi Meloni në një postim në X.
Meloni gjithashtu përfshiu një përgjigje nga një përdorues i mediave sociale i cili dukej se ishte mashtruar nga fotografia, i cili shkroi se paraqitja e kryeministres me një veshje të tillë ishte "e turpshme dhe e padenjë për rolin institucional që ajo mban".
"Kontrolloni para se të besoni sepse sot po më ndodh mua; nesër mund t'i ndodhë kujtdo", tha ajo.
Imazhe të manipuluara seksualisht të kryeministrit kanë dalë në sipërfaqe edhe më parë, veçanërisht vitin e kaluar në një faqe interneti pornografike, që përfshinte imazhe të modifikuara të grave të profilit të lartë.
Në përgjigje, qeveria miratoi një ligj që kriminalizonte deepfakes që shkaktonin "dëm të padrejtë" ndaj personit të paraqitur.
Në vitin 2024, Meloni paditi dy burra për 100,000 euro që prodhuan video të rreme të kryeministres, të cilat më pas i postuan në një faqe interneti pornografike amerikane.
Politikanet në të gjithë botën janë bërë gjithnjë e më shumë viktima të pornografisë deepfake të gjeneruar nga inteligjenca artificiale ose imazheve të seksualizuara.
"Deepfakes janë një mjet i rrezikshëm, sepse ato mund të mashtrojnë, manipulojnë dhe synojnë këdo. Unë mund ta mbroj veten. Shumë të tjerë nuk munden", tha Meloni. /Telegrafi/
Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.
Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026