Melinda dhe Ronela vijnë me këngën e re "Ça mbone"
Dy nga emrat më të njohur të skenës muzikore shqiptare, Melinda Ademi dhe Ronela Hajati, kanë bashkuar forcat në një bashkëpunim të ri që po tërheq vëmendje të madhe në publik dhe rrjetet sociale.
Dy artistet kanë publikuar projektin e tyre më të fundit muzikor me titull “Çka m’bone”, i cili vjen i shoqëruar edhe me videoklip.
Në klip, ato shfaqen me një stil modern dhe shumë atraktiv, duke sjellë një paraqitje të kuruar dhe performancë të fuqishme vizuale.
Foto: YouTube
Kombinimi i tyre në një projekt të vetëm ka ngjallur interes të madh te fansat, duke qenë se të dyja njihen për energjinë dhe stilin e veçantë në skenë.
Bashkëpunimi sjell një përzierje të fortë të stilit urban dhe pop, duke e bërë projektin tërheqës për një audiencë të gjerë.
Për tekstin e këngës kanë kontribuar vetë Melinda dhe Ronela së bashku me artistin Bim Bimma, duke e kompletuar projektin artistik.
Besohet se kënga do të pritet mirë edhe nga publiku e fansat e dyshes. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com