Mel C zbulon se për pak u përjashtua nga Spice Girls pas një debati me Victoria Beckham në vitin 1996
Mel C ka zbuluar se një debat me Victoria Beckham gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve BRIT Awards në vitin 1996 pothuajse i kushtoi vendin në grupin Spice Girls.
Këngëtarja 52-vjeçare ishte pjesë e grupit legjendar së bashku me Victoria Beckham, Geri Halliwell, Mel B dhe Emma Bunton, gjatë ngjitjes së tyre të shpejtë drejt famës në fund të viteve 1990.
Mel tregoi se gjatë një përplasjeje me Victoria-n i tha asaj "ik shporru" dhe më pas pati frikë se do të humbiste gjithçka, pasi mësoi se shoqet e grupit ishin "të neveritura" nga mënyra se si ajo ishte sjellë.
Victoria Beckham është distancuar nga Spice Girls në vitet e fundit dhe nuk iu bashkua grupit në turneun e ribashkimit në vitin 2019.
Foto: Mel C / Rex
Mel rrëfeu historinë në The Louis Theroux Podcast, pasi foli për mënyrën se si anëtaret e grupit e kontrollonin njëra-tjetrën për të shmangur që ndonjëra të "dilte nga kontrolli".
Më pas, Louis Theroux tha:
"Në fillimet tuaja pati një incident për të cilin ke folur edhe më parë, në BRIT Awards të vitit 1996. Duke qenë se sapo po flisje për mënyrën se si kontrollonit njëra-tjetrën, ishte një moment kur ishe ti ajo që u kritikove nga pjesa tjetër e grupit.
"Ato menduan – dhe tingëllon diçka shumë e parëndësishme – se ti i kishe lëshuar flokët dhe nuk kishe më bishtin karakteristik. Kjo ndodhi përpara se të kishit publikuar ndonjë këngë, por ishit të pranishme në BRIT Awards dhe çdo gjë vëzhgohej me kujdes. Shoqet e grupit menduan: 'Çfarë po bën? Po prish imazhin e grupit. Secila prej nesh ka një stil flokësh që na identifikon.'
"Ato të kritikuan dhe ti i the njërës prej tyre: 'ik shporru’. Të nesërmen të gjitha u treguan shumë të ashpra me ty, duke të thënë se kishe kaluar çdo kufi dhe se sjellja jote ishte e papranueshme."
Mel kujtoi se reagimi i tyre e tronditi shumë.
"U tmerrova, sepse mendova se do të humbisja gjithçka. Ëndrrat që kisha pasur që fëmijë, të cilat më në fund po bëheshin realitet, mendova se mund t'i kisha shkatërruar me duart e mia.