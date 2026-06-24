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Kombëtarja e Meksikës ka siguruar tashmë një vend në fazën eliminatore të Kupës së Botës 2026. Ekipi do të luajë ndeshjen e fundit kundër Republikës Çeke.

Përpara ndeshjes me çekët, autoritetet meksikane kanë vendosur një "ligj të thatë" 24-orësh në vend.

Kjo masë kufizon shitjen e pijeve alkoolike në lagje të ndryshme të kryeqytetit për të ruajtur rendin publik dhe për të rritur sigurinë.

Vendimi u mor pas incidenteve që ndodhën javën e kaluar gjatë festimeve të fitores së Meksikës ndaj Koresë së Jugut.

Tifozët po pinin alkool në publik, gjë që çoi në hedhjen e objekteve, dëmtimin e mobiljeve të rrugës dhe thyerjen e dritareve, si dhe ngjitjen e njerëzve në struktura të ndryshme.

Megjithatë, ndalimi parashikon përjashtime për disa institucione të licencuara, siç janë restorantet, hotelet, sallat e banketeve, klubet private, kinematë dhe teatrot, ku konsumi i alkoolit do të lejohet vetëm brenda dhe me ushqim. /Telegrafi/

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