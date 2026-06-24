Meksika ka vendosur një 'ligj të thatë' 24-orësh përpara ndeshjes ndaj Çekisë, zbulohet arsyeja pse
Kombëtarja e Meksikës ka siguruar tashmë një vend në fazën eliminatore të Kupës së Botës 2026. Ekipi do të luajë ndeshjen e fundit kundër Republikës Çeke.
Përpara ndeshjes me çekët, autoritetet meksikane kanë vendosur një "ligj të thatë" 24-orësh në vend.
Kjo masë kufizon shitjen e pijeve alkoolike në lagje të ndryshme të kryeqytetit për të ruajtur rendin publik dhe për të rritur sigurinë.
Vendimi u mor pas incidenteve që ndodhën javën e kaluar gjatë festimeve të fitores së Meksikës ndaj Koresë së Jugut.
Tifozët po pinin alkool në publik, gjë që çoi në hedhjen e objekteve, dëmtimin e mobiljeve të rrugës dhe thyerjen e dritareve, si dhe ngjitjen e njerëzve në struktura të ndryshme.
Megjithatë, ndalimi parashikon përjashtime për disa institucione të licencuara, siç janë restorantet, hotelet, sallat e banketeve, klubet private, kinematë dhe teatrot, ku konsumi i alkoolit do të lejohet vetëm brenda dhe me ushqim. /Telegrafi/
🇲🇽 Lamentable: de la alegría y la pasión por el fútbol al caos, la violencia y el vandalismo durante las celebraciones por la victoria de México. pic.twitter.com/YveBS78pTY
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 19, 2026