Mediumi serb: BE do të ngrijë 1.5 miliard euro fonde të destinuara për Serbinë
BE-ja do të ngrijë paratë e destinuara për Serbinë, sepse vendi po bën hapa prapa në reformat pro-evropiane, mëson mediumi serb N1.
Sipas mediumit në fjalë, kjo do të njoftohet zyrtarisht nga Komisionerja e Zgjerimit të BE-së, Marta Kos, në takimin e sotëm të Komitetit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian (AFET).
Kështu, Serbia mbetet pa 1.5 miliardë euro nga i ashtuquajturi "Plan i Rritjes" për shkak të reformave të diskutueshme gjyqësore, përcjell Telegrafi.
Megjithatë, vendimi përfundimtar do të merret pasi Komisioni i Venedikut të shpallë mendimin e tij mbi të ashtuquajturat "Ligjet e Mrdiqit".
Kos tashmë ka vlerësuar se me miratimin dhe zbatimin e këtyre ligjeve, Serbia po bën hapa prapa në rrugën e BE-së dhe ka kërkuar që zbatimi i tyre të pezullohet ligjërisht.
Për më tepër, thekson mediumi serb, të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor përballen me mundësinë e privimit nga më shumë se 700 milionë euro.
Siç mëson N1, i gjithë Ballkani humbet mundësinë për të marrë ato para, nëse nuk arrin të përmbushë detyrat e reformës deri më 30 qershor.
Këto janë reforma që duhej të zbatoheshin deri në fund të qershorit të vitit të kaluar, por ky afat është shtyrë ndërkohë, shton mediumi serb.
“Kos do të paralajmërojë për këtë mundësi në takimin e sotëm të AFET-it, në mënyrë që vendet të kuptojnë se koha po mbaron”, shkruan ky medium. /Telegrafi/