Mediat në Zvicër e bëjnë të kryer: Dion Kacuri kërkon largimin nga Baseli
Mesfushori me prejardhje nga Kosova Dion Kacurri po kërkon të largohet nga Baseli, por po ka vështirësi për të gjetur klub të ri.
Në përballjen që Baseli e fitoi ndaj Lausanne-Sport me rezultat 2-1, lojtari ishte prapë në qendër të vëmendjes pasi duhej të luante me ekipin e dytë.
Siç raporton mediumi zviceran “4-4-2”, Kacuri nuk është aspak i kënaqur me situatën te Baseli, meqenëse ka zhvilluar vetëm pesë paraqitje (pra 278 minuta) në Superligën e Zvicrës.
Lojtari thuhet se e ka kërkuar largimin qysh në verë, por shkaku i disa lëndimeve një gjë e tillë iu pamundësua.
Gjithnjë në bazë të këtij raporti, gjatë afatit kalimtar dimëror 22-vjeçari prapë kishte dëshirën e njëjtë, ku punësoi edhe disa agjentë, por lëvizja prapë ishte e pasuksesshme.
Kontrata e Kacurit skadon në vitin 2028, kurse nuk mund të lëvizë së paku deri në verë. Gjasat mbesin të mëdha që mesfushori të vazhdojë të luajë me ekipin e dytë përpos nëse ka ndonjë lëndim te skuadra e parë e Baselit./Telegrafi/