“Më trajtuan si qen”, Osimhen rrëfen arsyen që çoi deri tek largimi i tij nga Napoli
Victor Osimhen pretendon se Napoli “e trajtoi si qen” para se të ndërpritej lidhja me kampionët e Serie A në 2024.
Pavarësisht se ishte një prani e shquar për skuadrën italiane, duke ndihmuar në fitimin e titullit vendas në 2023, sulmuesi nigerian u tall brutalisht nga klubi i tij në një video raciste në rrjetet sociale, e cila në fund e çoi drejt largimit nga Napoli.
Në shtator 2023, Napoli e talli hapur Osimhenin në kanalet e tyre në rrjetet sociale pas një penalltie të humbur ndaj Bolognas. Përmbajtja e atyre postimeve shkaktoi shumë kritika dhe e la Osimhenin duke shqyrtuar opsionet e tij.
“Ndjej keqardhje për tifozët, edhe sepse nuk kam folur kurrë për atë që ndodhi më parë. Disa prej tyre madje erdhën në shtëpinë time duke kërkuar një shpjegim. Ua kërkova të vendoseshin në vendin tim. Pas postimit të videos nga Napoli në TikTok, diçka u thye”.
“Kushdo mund të humbasë një penallti, dhe kushdo mund të tallet për këtë. Napoli e bëri vetëm me mua, dhe me insinuata të caktuara gjithashtu. Unë isha viktimë e ofendimeve raciste dhe mora vendimin tim. Dëshiroja të largohesha”.
“Fshiva fotot ku kisha veshur fanellën e Napolit nga Instagrami im, dhe ata e përdorën rastin për të kthyer tifozët kundër meje”.
Osimhen nënshkroi një rinovim kontrate me Napoli në dhjetor 2023, por ato kushte u dakorduan vetëm për të mbajtur çmimin e tij të lartë. Ai e dinte se nuk do të qëndronte në Napoli.
“Ne kishim një marrëveshje të ndershme sipas së cilës mund të largohesha verën e ardhshme, por angazhimi nuk u respektua plotësisht nga ana tjetër”.
“U përpoqën të më dërgonin kudo për të luajtur, por më trajtuan si qen. Shko këtu, shko aty, bëj këtë, bëj atë”.
“Kam punuar shumë për të ndërtuar karrierën time, dhe nuk mund të pranoja një trajtim të tillë. Nuk jam një kukull”, ka deklaruar Osimhen./Telegrafi/