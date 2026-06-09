“Me Ramushin kemi kriju kryevepra”, Anita ndan fjalë plot krenari për të birin
Anita Muçaj-Haradinaj ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale disa fotografi të djalit, duke i shoqëruar ato me një mesazh emocional që ka tërhequr vëmendjen e shumë komentuesve.
Në postimin e publikuar, Anita ka shprehur dashurinë dhe vlerësimin e saj për të birin, duke e cilësuar atë si dritën e jetës së saj.
“Ti drita e diellit. Faleminderit që ekziston! Pasha zotin kemi kriju kryevepra”, ka shkruar ajo.
Përmes këtij dedikimi, Anita ka shfaqur krenarinë për djalin e saj, ndërsa nuk ka lënë pa përmendur edhe bashkëshortin e saj, Ramush Haradinaj.
Postimi mori reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët e vlerësuan mesazhin e ngrohtë familjar dhe fjalët plot dashuri të moderatores për të birin. /Telegrafi/