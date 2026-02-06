Nga Prishtina Mall në Venedik
Dashuria ka shumë forma, por këtë shkurt ka një destinacion!
Fito shansin për një udhëtimromantik në Venedik nga Prishtina Mall.
Gjithçka që duhet të bësh është të realizosh një video pozitive në hapësirat e Prishtina Mall dheta publikosh në TikTok nga 6 deri më 13 shkurt 2026, duke përdorur hashtagun #iloveprishtinamall dhe duke bërë tag Prishtina Mall.
Pesë çifte fatlume me videot me më së shumti views fitojnë.
Përzgjedhja bëhet më 14 shkurt.Për rregullat e plota të lojës, vizitoni webfaqen.
Ndërkohë, përfito nga zbritjet speciale për Shën Valentin në dyqanet e tua të preferuara dhe aktivitete romantike më 14 shkurt në Prishtina Mall.
