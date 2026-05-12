Më në fund, mesazhet me tekst midis përdoruesve të Android dhe iPhone mund të jenë të enkriptuara nga fillimi në fund
Më në fund, përdoruesit e Android dhe iPhone do të jenë në gjendje t'i dërgojnë njëri-tjetrit mesazhe me tekst të enkriptuara nga fillimi në fund.
Të hënën, mesazhet e enkriptuara nga fillimi në fund do të fillojnë të lançohen në versionin beta për bisedat midis përdoruesve të iPhone dhe Android që përdorin softuerin më të fundit, transmeton Telegrafi.
Mesazhet e enkriptuara nga fillimi në fund (e2ee) janë një veçori e rëndësishme e privatësisë që i bën përdoruesit shumë më pak të ndjeshëm ndaj mbikëqyrjes nga hakerat, qeveritë ose kompanitë që krijojnë këto platforma komunikimi.
Kur këto mesazhe dërgohen midis pajisjeve, ato enkriptohen gjatë transmetimit, duke e bërë pothuajse të pamundur që dikush tjetër ta kapë dhe ta lexojë mesazhin.
Por deri më tani, mesazhet e dërguara midis pajisjeve iPhone dhe Android nuk mund të enkriptoheshin nga fillimi në fund, edhe pse iMessage është enkriptuar që nga lançimi i tij në vitin 2011, dhe përdoruesit e Android kanë qenë në gjendje të komunikojnë midis tyre përmes e2ee që nga viti 2021.
Gjatë viteve, përdoruesit e iOS dhe Android kanë pasur komunikime të vështira - përdoruesit e Android nuk mund të përdorin iMessage të Apple, por Apple refuzoi të mbështeste mesazhet RCS, një përmirësim më të sofistikuar të mesazheve SMS të vjetra dekadash, që nga viti 2020.
Tani protokolli standard i industrisë së mesazheve, RCS sjell veçori si treguesit e shkrimit, faturat e leximit, reagimet e emoji-ve, gjatësitë më të gjata të mesazheve dhe enkriptimin në mesazhet me tekst. Por Apple nuk e mbështeti RCS deri në vitin 2023, pasi ai më në fund u dorëzua për shkak të presionit rregullator.
Google i kishte kërkuar Apple të mbështeste mesazhet RCS për ta bërë komunikimin midis pajisjeve të tyre më të qetë - ky ishte një problem i tillë sa njerëzit menduan sinqerisht për "stigmën e flluskës së gjelbër", duke iu referuar ngjyrës së flluskave të mesazheve që përdoruesit e iPhone marrin nga Android-ët.
Derisa Apple filloi të mbështeste RCS, ishte një problem i zakonshëm për përdoruesit e iPhone të merrnin mesazhe nga miqtë e tyre që përdorin Android, të cilat do të ndërprisnin bisedat në grup ose do të rezultonin në ndarje multimediale me cilësi të dobët.
Tani, mbështetja e shumëpritur e Apple për e2ee në RCS ndihmon në ngushtimin e hendekut midis flluskave jeshile dhe blu.
Mesazhet RCS të enkriptuara nga fillimi në fund kanë filluar të shpërndahen vetëm në versionin beta, kështu që përdoruesit mund të mos kenë akses ende.
Nëse një bisedë midis pajisjeve Google dhe Apple është e enkriptuar, përdoruesit do të shohin një ikonë dryn që tregon se biseda është e mbrojtur. /Telegrafi/