Me bikini blu dhe pranë detit, Dolce tërheq vëmendjen me paraqitjen e saj verore
Dolce ka sjellë një tjetër seri fotografish me atmosferë verore nga jugu i Shqipërisë, ku u shfaq mes ujërave të kristalta dhe peizazhit karakteristik bregdetar.
E veshur me bikini ngjyrë blu dhe me një pamje natyrale, ajo u shfaq në formë shumë të mirë fizike, teksa pozonte mbi një dërrasë në det, duke shijuar ditët e nxehta të verës.
Dolce/Instagram
Fotografitë pasqyrojnë qetësinë dhe energjinë e pushimeve, me pamjet e rivierës shqiptare në sfond.
Krahas imazheve, Dolce ndau edhe një mesazh të shkurtër në anglisht: “Përgjithmonë kjo vajzë e dashuruar me detin që shkëlqen”, duke lënë të kuptohet lidhjen e veçantë që ka me bregdetin dhe momentet pranë detit.
Postimi i saj mori menjëherë vëmendjen e ndjekësve, të cilët nuk kursyen komentet pozitive për paraqitjen e saj verore dhe fotografitë e realizuara në jugun e Shqipërisë. /Telegrafi/
Dolce/Instagram
Dolce/Instagram
Dolce/Instagram
Dolce/Instagram
Dolce/Instagram
Dolce/Instagram
Dolce/Instagram