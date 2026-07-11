Mbreti Charles mirëpret princin Harry dhe dukeshën Meghan pas vitesh tensionesh
Mbreti Charles dhe Mbretëresha Camilla u takuan të premten me Princin Harry, bashkëshorten e tij dukeshën Meghan dhe dy fëmijët e tyre në rezidencën Highgrove të Charles në perëndim të Anglisë, bëri të ditur një burim nga pallati mbretëror.
Ky ishte takimi i parë i Charles me nipin dhe mbesën e tij, Archie, 7 vjeç, dhe Lilibet, 5 vjeçe, që nga viti 2022.
Harry ka vizituar Britaninë vetëm një ose dy herë në vit që kur u zhvendos në Shtetet e Bashkuara me Meghan dhe fëmijët e tyre, pas përplasjes së bujshme me të atin dhe vëllain e tij më të madh, Princin William.
Burimi nga pallati e përshkroi takimin si një ngjarje private familjare dhe tha se nuk do të publikoheshin fotografi, video apo detaje të tjera.
Para mbërritjes së tij për një vizitë pesëditore, gjatë së cilës mori pjesë në aktivitete bamirësie dhe në seancën gjyqësore për një çështje të rëndësishme të privatësisë kundër mediave britanike, Harry ishte përfshirë në një mosmarrëveshje me Pallatin Buckingham lidhur me masat e sigurisë dhe vendin ku do të qëndronte.
Charles, 77 vjeç, po merr trajtim për kancer dhe që nga lindja e tyre ka pasur pak mundësi t’i takojë dy nipërit e tij. Vitin e kaluar, Harry tha se dëshironte të pajtohej me familjen e tij, pasi ai “nuk e di se sa kohë i ka mbetur babait të tij”.
Harry humbi këtë javë një çështje gjyqësore për privatësinë që kishte ngritur kundër botuesit të gazetës Daily Mail, një veprim që ai tha se babai i tij e kishte cilësuar si “një mision vetëvrasës”.
Harry, 41 vjeç, është larguar nga shumica e anëtarëve të familjes së tij që kur hoqi dorë nga roli si anëtar aktiv i familjes mbretërore gjashtë vite më parë dhe i kritikoi vazhdimisht ata në intervista dhe në kujtimet e tij të vitit 2023, me titull Spare.
Takimi i së premtes mes babait dhe djalit ishte hera e parë që ata ishin parë personalisht që nga shtatori.
Harry kishte thënë se dëshironte t’i sillte fëmijët e tij gjatë pjesës së parë të vizitës, por familja nuk arriti marrëveshje me qeverinë për një marrëveshje mbi mbrojtjen policore. Vitin e kaluar, ai humbi një betejë gjyqësore për masat e sigurisë, për të cilat ka thënë se kanë ndikuar pjesërisht në prishjen e marrëdhënies së tij me të atin.