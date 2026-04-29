Mbreti Charles bën shaka duke thënë se Trump dhe amerikanët do të flisin frëngjisht nëse nuk do të ishin britanikët
Mbreti Charles III solli një dozë humori në darkën shtetërore të së martës në mbrëmje, duke bërë shaka se presidenti Trump "do të fliste frëngjisht" nëse nuk do të ishte për Mbretërinë e Bashkuar.
Fjalimi i tij i lehtë iu referua një komenti që Trump bëri për Luftën e Dytë Botërore para udhëheqësve evropianë në janar, kur tha se ata do të flisnin gjermanisht nëse nuk do të ishte për SHBA-në.
Charles bëri shaka me Trump që qeshte: "A guxoj të them se, nëse nuk do të ishte për ne, ju do të flisnit frëngjisht", transmeton Telegrafi.
Komenti i Charles erdhi pas fjalimit të tij në Kongres, në të cilin ai foli për aleancën e gjatë të SHBA-së dhe Mbretërisë së Bashkuar. Fjalimi i rrallë ishte hera e dytë në histori që një monark britanik i drejtohet Kongresit.
Presidenti Trump gjithashtu zhvilloi një takim me dyer të mbyllura me Charles në Zyrën Ovale të martën, mes marrëdhënieve të tensionuara midis SHBA-së dhe Mbretërisë së Bashkuar për shkak të luftës së Iranit.
Më vonë, Charles u kthye në Shtëpinë e Bardhë për darkën shtetërore, ku Trump aludoi për ndjenjat e Charles për Iranin, në atë që dukej se shkelte konventën e moszbulimit të asaj që një monark ka thënë në një takim privat. /Telegrafi/
