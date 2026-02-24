Mbrëmje vendimtare në Ligën e Kampionëve – sonte katër ekipe ‘prenë’ biletat për fazën e 1/8-tës
Ndeshjet kthyese të fazës play-off zhvillohen sonte (e martë), me katër përballje që pritet të sjellin tension, gola dhe drama deri në minutat e fundit.
Faza play-off e Ligës së Kampionëve arrin sonte kulmin, teksa katër ndeshje kthyese do të përcaktojnë skuadrat që sigurojnë kalimin në 1/8-ën e finales. Çdo gol, çdo duel dhe çdo gabim mund të jetë vendimtar në një mbrëmje ku nuk ka më hapësirë për llogari.
Në Milano, Interi përballet me befasinë nordike Bodo/Glimt. Zikaltërit kërkojnë një paraqitje autoritare për të përmbysur situatën nga humbja 3-1 dhe për të konfirmuar ambiciet evropiane, ndërsa norvegjezët synojnë të vazhdojnë historinë e tyre të bukur në këtë edicion.
Në Madrid, Atletico Madrid pret Club Brugge në një sfidë që pritet të jetë e hapur dhe intensive. Spanjollët mbështeten te përvoja në ndeshjet eliminatore dhe atmosfera e fortë në shtëpi, ndërsa belgët synojnë të shfrytëzojnë shpejtësinë dhe disiplinën taktike për të befasuar edhe në udhëtim pas barazimit 3-3.
Në Gjermani, Bayer Leverkusen kërkon ta mbyllë punën ndaj Olympiacosit. Leverkuseni hyn në këtë duel me statusin e favoritit pas fitores 2-0 nga ndeshja e parë, por grekët njihen për karakterin luftarak dhe përpjekjen deri në fund, çka e mban sfidën të hapur deri në fishkëllimën e fundit.
Ndërkohë në Angli, Newcastle United pret Qarabag në një ndeshje ku vendasit synojnë vetëm formalizimin e kualifikimit pas fitores 6-1. Megjithatë, Qarabag ka treguar se di të luftojë dhe do të kërkojë të lërë gjurmë edhe në këtë udhëtim të vështirë.
Mbrëmja e sotme pritet të sjellë emocione të forta dhe vendime të mëdha. Katër ndeshje, katër histori të ndryshme dhe vetëm një objektiv: kalimi në mesin e 16 më të mirëve të Evropës. Kush do ta sigurojë biletën dhe kush do të mbetet jashtë mbetet të shihet. /Telegrafi/