MBPU: Kontroll i shtuar nga AUV në Likovë për shkak të shfaqjes së lisë tek delet dhe dhitë
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë deh Ekonomisë së Ujërave, Cvetan Tripunovski, dhe drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Oliver Milanov, sot zhvilluan një takim me kultivuesit e deleve, në të cilën u diskutua për gjendjen aktuale epidemiologjike të sëmundjes së lisë tek delet dhe dhitë në Likovë, Kumanovë.
Me qëllim parandalimin e shpërthimeve të reja në territorin e shtetit, në takim, siç theksohet në njoftimin e MBPU-së, u theksua se është e domosdoshme që fermerët të respektojnë rreptësisht masat e kontrollit dhe mbrojtjes të miratuara nga Agjencia. Lëvizja e kafshëve duhet të bëhet vetëm me certifikatë shëndetësore veterinare të lëshuar nga shoqata kompetente veterinare.
Nëse blegtorët vërejnë simptoma ose ndryshime të papritura te kafshët, përfshirë rritje të vdekshmërisë, ata duhet të njoftojnë menjëherë shoqatat veterinare dhe Agjencinë për Ushqim dhe Veterinari.
“Institucionet kompetente po zbatojnë masa kontrolli dhe mbrojtjeje në zonën mbrojtëse me rreze tre kilometra dhe në zonën nën mbikëqyrje me rreze dhjetë kilometra rreth fermerive ku është konfirmuar sëmundja, me qëllim informimin e duhur dhe në kohë të blegtorëve për shfaqjen dhe përhapjen e sëmundjes”, njoftojnë nga Ministria.
Nga MBPU theksojnë se, në varësi të zhvillimit të situatës epidemiologjike në terren, pritet që rreth mesit të muajit të ardhshëm të miratohen masa të reja mbrojtëse dhe kontrolli për përballimin e sëmundjes.