Sot sërish do të marshohet për tragjedinë e Koçanit, familjarët e viktimave kërkojnë drejtësi
Këtë pasdite, Vinica do t'i bashkohet edhe "Marshimit të Engjëjve", i cili i kushtohet atyre që vdiqën në zjarrin tragjik në diskotekën "Puls" në Koçan.
Zjarri në diskotekën e egër vrau 63 persona, kryesisht të rinj, dhe u lënduan mbi 200 persona.
Siç raporton shoqata qytetare "16 Mars 2025", tubimi është planifikuar për në orën 16:45 në sheshin "Engjëlli i Vinickit", duke u bërë thirrje të gjithë qytetarëve dhe mbështetësve të bashkohen me marshimin, i cili është planifikuar të fillojë në orën 17:05.
Organizatorët thonë se marshimi është një thirrje për drejtësi të vërtetë dhe një mesazh se një tragjedi e tillë nuk duhet të përsëritet kurrë.
"Po marshojmë sepse pas numrit 63 qëndrojnë 63 jetë të ndërprera, ëndrra të paplotësuara, dhoma bosh dhe familje që mbetën përgjithmonë pa një pjesë të tyre. Sepse mbi 500 të plagosur dhe të mbijetuar nuk janë numra në një raport, por njerëz që jetojnë çdo ditë me pasojat fizike dhe traumat e asaj nate. Po marshojmë sepse nuk duhet të ketë përgjegjësi simbolike për një tragjedi të tillë. Sepse një dënim me kusht nuk është drejtësi për 63 jetë të humbura dhe qindra familje të shkatërruara. Kemi heshtur mjaftueshëm. Tani engjëjt po flasin përmes nesh. Ata po ecin përmes nesh. Të shtunën, edhe Vinica do të ecë me ne", thuhet në njoftim.