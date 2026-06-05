Tre të rinj nga Kumanova, hynë me forcë në një objekt dhe vodhën tavolina dhe karrige
Tre të rinj nga Kumanova, njëri prej të cilëve është i mitur, hynë me forcë në një objekt ushqimi në qytet dhe vodhën një numër të madh tavolinash dhe karrigesh, tha policia.
“Më 04.06.2026, midis orës 11:00 dhe 13:00 në Stacionin Policor të Kumanovës, oficerët e policisë kryen një intervistë zyrtare me E.L. (22), V.B. (19), L.A. (23) dhe një 17-vjeçar, të gjithë nga Kumanova. Ata dyshohet se kanë përdorur forcë për të hyrë në një objekt ushqimi në rrugën Goce Delçev në Kumanovë dhe kanë marrë një numër të madh tavolinash dhe karrigesh. E.L. (22), V.B. (19), L.A. (23) dhe 17-vjeçari pranuan krimin gjatë intervistës. Gjërat e konfiskuara u gjetën dhe iu kthyen pronarit, dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tyre do të ngrihen akuza përkatëse”, thuhet në buletinin e policisë.