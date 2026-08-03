Gjatë fundjavës, 34 persona janë privuar nga liria për drejtim të pakujdesshëm të automjetit
Gjatë fundjavës së kaluar (31.07–02/03.08.2026), nëpunësit policorë në të gjithë territorin e vendit kanë privuar nga liria 34 persona për shkak të kryerjes së veprës penale “drejtim i pakujdesshëm i automjetit motorik”, sipas nenit 297-a të Kodit Penal.
Nga personat e ndaluar, 23 drejtonin automjetet pa patentë shoferi, nëntë ishin nën ndikimin e alkoolit, një person drejtonte automjet të paregjistruar dhe pa patentë shoferi, ndërsa një tjetër drejtonte pa patentë shoferi dhe nën ndikimin e alkoolit.
Pas përfundimit të dokumentimit të rasteve, ndaj personave do të parashtrohen kallëzime penale përkatëse.
Ministria e Punëve të Brendshme apelon te qytetarët që të respektojnë rregullat e komunikacionit dhe të mos drejtojnë automjetet pa patentë shoferi, në kundërshtim me masat e ndalimit për drejtim të automjetit apo nën ndikimin e alkoolit. Sjellja e përgjegjshme në trafik, sipas MPB-së, është thelbësore për sigurinë e të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion.