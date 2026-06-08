Mbi 35 mijë shërbime të realizuara gjatë muajit maj në Spitalin e Gjakovës
Në Spitali i Përgjithshëm i Gjakovës janë realizuar gjithsej 35,510 shërbime dhe vizita ambulatore gjatë muajit maj, duke përfshirë një gamë të gjerë shërbimesh diagnostike dhe terapeutike.
Nga të dhënat e publikuara nga institucioni, 1,429 shërbime janë kryer në CT, ndërsa 3,801 në Ro-Kabinet. Po ashtu, 2,827 shërbime janë ofruar në Njësinë e Mjekësisë Fizikale me Rehabilitim.
Në laborator dhe shërbime të tjera diagnostike, 2,979 pacientë kanë marrë shërbime laboratorike, ndërsa 1,102 dializa janë realizuar në repartin e Hemodializës.
Gjatë kësaj periudhe janë kryer edhe 36 EMNG, 29 spirometri, 17 ergometri, 36 EEG, 75 eho të zemrës, 15 gastroskopi dhe 9 kolonoskopi.
Nga ky institucion është theksuar se shërbimet po ofrohen në vazhdimësi dhe me angazhim të plotë të stafit mjekësor në shërbim të pacientëve dhe komunitetit.
Në njoftim thuhet: “Puna dhe përkushtimi i stafit tonë vazhdojnë çdo ditë në shërbim të pacientëve dhe komunitetit”. /Telegrafi/