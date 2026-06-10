A ka rrezik nga EHKK? Autoritetet në Malishevë japin përgjigjen
Shtabi Komunal për Menaxhimin e Situatës me Ethet Hemorragjike Krime-Kongo (EHKK) ka mbajtur sot takimin e radhës, ku është vlerësuar gjendja epidemiologjike në komunë. Sipas vlerësimeve zyrtare, situata mbetet e qetë dhe nën kontroll të plotë.
Takimi është drejtuar nga kryesuesi i shtabit, Amrush Helshani, drejtor i Drejtorisë për Shëndetësi në Komunën e Malishevës, ndërsa anëtarët e shtabit kanë raportuar për aktivitetet e realizuara deri më tani në kuadër të masave parandaluese.
Gjatë mbledhjes është diskutuar për fushatat e vetëdijesimit të qytetarëve, trajtimin e rasteve të thumbimeve nga rriqrat, procesin e dezinsektimit, si dhe repelimin e kafshëve, masa këto të parapara në Strategjinë Kombëtare për Luftimin dhe Parandalimin e EHKK-së.
Sipas të dhënave të prezantuara, gjendja aktuale vlerësohet si e menaxhueshme dhe pa rrezik të shtuar për qytetarët. Deri më tani, në Komunën e Malishevës nuk është regjistruar asnjë rast i infektimit me Ethet Hemorragjike Krime-Kongo. /Telegrafi/