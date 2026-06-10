Spitali i Gjakovës nis Skriningun Neonatal për zbulimin e hershëm të pesë sëmundjeve tek të porsalindurit
Spitali i Përgjithshëm i Gjakovës ka bërë të ditur se nga kjo javë ka filluar ofrimin e Skriningut Neonatal për të gjitha foshnjat e porsalindura që lindin në këtë institucion shëndetësor.
Sipas njoftimit, ky test mundëson zbulimin e hershëm të pesë sëmundjeve të rënda, përfshirë hipotiroidizmin kongjenital, fenilketonurinë (PKU), fibrozën cistike, galaktozeminë dhe atrofinë muskulore spinale (SMA).
Nga spitali theksohet se diagnostikimi i hershëm i këtyre gjendjeve shëndetësore është me rëndësi të veçantë, pasi mundëson trajtim në kohë dhe përmirëson ndjeshëm perspektivën për shëndetin dhe zhvillimin e fëmijëve.
“Risi në Spitalin e Përgjithshëm të Gjakovës. Nga kjo javë ka filluar të ofrohet Skriningu Neonatal për të gjitha foshnjat e porsalindura në spitalin tonë”, thuhet në njoftim.
Ky hap vlerësohet si një avancim i rëndësishëm në shërbimet neonatale dhe në kujdesin shëndetësor për të porsalindurit në Spitalin e Gjakovës. /Telegrafi/