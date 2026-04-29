Mbi 1.2 milion njerëz në Liban do të përballen me uri akute për shkak të luftës
Një raport i mbështetur nga OKB-ja tha të mërkurën se më shumë se 1.2 milion njerëz në Liban pritet të përballen me uri akute për shkak të luftës së fundit midis Izraelit dhe Hezbollahut.
Shifra u njoftua në një deklaratë të përbashkët nga Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e OKB-së, Programi Botëror i Ushqimit dhe ministria e bujqësisë e Libanit.
Rreth "1.24 milion njerëz - pothuajse një në katër nga popullsia e analizuar - pritet të përballen me pasiguri ushqimore" në nivele krize ose më keq midis prillit dhe gushtit 2026, thanë ata, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ata po i referoheshin analizës nga Klasifikimi i Fazës së Integruar të Sigurisë Ushqimore (IPC), një grup i mbështetur nga OKB-ja që monitoron urinë dhe kequshqyerjen.
Kjo shënon një "përkeqësim të ndjeshëm" nga para shpërthimit të luftës në mars, "kur rreth 874,000 njerëz, afërsisht 17 përqind e popullsisë, po përjetonin pasiguri akute ushqimore", tha deklarata.
"Përkeqësimi është për shkak të konfliktit, zhvendosjes dhe presioneve ekonomike", shtoi ajo.
Një armëpushim që nga 17 prilli ka ndaluar gjashtë javë luftë midis Izraelit dhe grupit militant Hezbollah të mbështetur nga Irani, i cili ka vrarë më shumë se 2,500 njerëz në Liban dhe ka zhvendosur më shumë se një milion, sipas autoriteteve.
Forcat izraelite po veprojnë në Libanin jugor pranë kufirit ku banorët janë paralajmëruar të mos kthehen dhe të dyja palët kanë shkëmbyer zjarr pavarësisht armëpushimit.
"Pasiguria akute ushqimore ka të ngjarë të thellohet", shtoi deklarata. /Telegrafi/