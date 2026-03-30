Mbështetja e AirDrop për pajisjet më të vjetra Galaxy S po afrohet
Prodhuesit e Android nuk arritën kurrë të krijonin një zgjidhje lokale për ndarjen e skedarëve që është aq e mirë sa AirDrop i Apple - dhe ata u përpoqën.
Pra, siç thotë shprehja, nëse nuk mund t'i mposhtni, bashkohuni me ta. Seria Samsung Galaxy S26 (S26, S26+, S26 Ultra), telefonat e vetëm që përdorin One UI 8.5 të qëndrueshëm për momentin, tashmë kanë mbështetje zyrtare për AirDrop përmes funksionit Quick Share. Dhe së shpejti, edhe modelet më të vjetra do ta kenë atë.
Një numër njerëzish raportojnë se ekrani i tyre i cilësimeve të Quick Share ka një buton të ri "Ndaje me pajisjet Apple", transmeton Telegrafi.
Megjithatë, ndërsa funksioni është i dukshëm, në të vërtetë nuk funksionon për të gjithë. Mund të kontrolloni cilësimet tuaja të Quick Share për të parë nëse e keni - por kontrolloni për përditësime përmes aplikacionit Samsung Store.
Raportet janë nga pronarët e pajisjeve më të vjetra Galaxy S, ato nga gjeneratat S25, S24, S23 dhe S22. Shumica e tyre po përdorin One UI 8.5 beta, por disa janë ende në One UI 8.0.
Nuk është e qartë se çfarë po ndodh, por me sa duket ky është vetëm një lançim prove - Samsung mund të jetë duke pritur për lansimin e versionit të qëndrueshëm One UI 8.5 përpara se ta aktivizojë siç duhet këtë veçori.
Vitin e kaluar, BE-ja ushtroi presion mbi Apple për të hapur disa veçori të iOS si sistemi i njoftimeve, privilegjet e ekzekutimit në sfond dhe, po, AirDrop.
Kjo e vuri topin në lëvizje dhe Google lançoi mbështetjen e AirDrop në serinë Pixel 10 vitin e kaluar dhe, që nga shkurti, edhe në serinë Pixel 9.
Oppo gjithashtu ka njoftuar se po sjell mbështetjen e AirDrop në telefonat e saj, duke filluar me serinë Find X9. /Telegrafi/