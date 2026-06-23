Mbappe barazohet me Klosen në listën historike të golashënuesve të Kupës së Botës, vetëm Messi është para tij
Kylian Mbappe vazhdon të shkruajë histori në Kupën e Botës. Me dy golat e shënuar në fitoren 3-0 të Francës ndaj Irakut, sulmuesi francez u ngjit në vendin e dytë në listën e golashënuesve më të mirë të të gjitha kohërave në Botëror.
Goli i parë ndaj Irakut bëri që Mbappe të arrinte legjendën braziliane Ronaldo Nazario me 15 gola, ndërsa me të dytin ai u barazua me ish-sulmuesin gjerman Miroslav Klose në kuotën e 16 golave.
26-vjeçari francez tani ndan vendin e dytë me Klosen, ndërsa para tyre ndodhet vetëm Lionel Messi. Kapiteni i Argjentinës kishte marrë më herët i vetëm kryesimin e renditjes historike, duke arritur në kuotën e 18 golave në Kupat e Botës.
Duke pasur parasysh se Mbappe është ende në kulmin e karrierës dhe Franca vazhdon garën në Botëror, sulmuesi francez ka një mundësi të shkëlqyer për të thyer rekordin e Messit dhe për t'u bërë golashënuesi më i mirë në historinë e Kupës së Botës.
Golashënuesit më të mirë në historinë e Kupës së Botës:
- Lionel Messi – 18 gola
- Miroslav Klose – 16 gola
- Kylian Mbappé – 16 gola
- Ronaldo Nazário – 15 gola
- Gerd Müller – 14 gola