Mazda: Një numër i ‘çmendur’ punonjësish entuziastë duan një veturë sportive me motor rrotullues
Në jetë ka vetëm tre gjëra të sigurta: vdekja, taksat dhe ‘aspiratat e Mazdës për motorin rrotullues’.
Edhe pse crossover-i MX-30 me një motor rrotullues që zgjeron gamën nuk arriti të përhapej, ëndrra e RX është ende gjallë, transmeton Telegrafi.
Një makinë e re sportive e pozicionuar mbi Miata ka qenë një çështje që ka filluar e ka ndërprerë që kur Iconic SP u lansua në tetor 2023.
Koncepti i mrekullueshëm nuk ka marrë dritën jeshile për prodhim, por një kompani në nivel më të lartë nuk po e mbyll plotësisht derën.
Në një intervistë me Auto Express, menaxheri i projektit dhe mbikëqyrësi i planifikimit të produkteve të Mazda Europe e mbajti ndezur flakën për një ringjallje të RX.
Moritz Oswald tha se ka një numër "të çmendur" entuziastësh brenda kompanisë që duan një makinë sportive kryesore.
Marka Zoom-Zoom po eksploron në mënyrë aktive një pasardhës shpirtëror të RX-7 ose RX-8, por vendimi në fund të fundit varet nga fizibiliteti financiar.
"Sasia e entuziastëve të makinave në këtë kompani është e çmendur. Të gjithë i duan makinat, kështu që sigurisht që ekziston një dëshirë e thellë për të vazhduar të lansojmë produkte emocionale. Pra, a po e shqyrtojmë këtë? Po, sigurisht. Por përsëri, ne jemi gjithashtu një kompani që duhet të sjellë të ardhura”, shtoi ai.
Nëse RX do të kthehet një ditë, Mazda do t'i bëjë gjërat ndryshe në krahasim me Iconic SP. Si në koncept ashtu edhe në MX-30 R-EV të padëshiruar, motori rrotullues vepron si gjenerator për të ngarkuar një bateri, e cila më pas furnizon me energji motorët elektrikë për shtytje.
Një RX prodhimi, megjithatë, do të ketë motorin rrotullues që dërgon energji direkt në rrota.
Vision X-Coupe i vitit të kaluar gjithashtu paraqiti një konfigurim rrotullues, këtë herë në një konfigurim hibrid plug-in me një motor me dy rotorë.
Mazda këmbëngul se këto koncepte janë më shumë sesa thjesht ngacmime, pasi kompania po i përdor ato për të vlerësuar interesin në një rikthim të mundshëm të motorit rrotullues: "Ne duam të shohim se si po rezonon, cilat janë reagimet, për të provuar dhe për të zbuluar se sa e madhe është mundësia që kemi atje".
Edhe pse Mazda ka një ekip të përkushtuar që punon aktivisht në motorët rrotullues dhe ka mbështetje të gjerë të brendshme për një RX të ri, drejtori i teknologjisë Ryuichi Umeshita kohët e fundit theksoi problemin: "e vetmja çështje e pazgjidhur është ajo financiare".
Nëse ndodh, nuk do të vijë në kurriz të Miata-s së dashur. MX-5 do të vazhdojë pavarësisht nëse një model më i madh dhe më i shtrenjtë i performancës i bashkohet linjës.
Duke pasur parasysh që një ringjallje e RX nuk është miratuar ende, është jorealiste të pritet që një makinë sportive me motor rrotullues të dalë në shitje para fundit të dekadës, nëse ndodh fare. Ëndrra është ende gjallë, por për momentin, mbetet vetëm kaq: një ëndërr. /Telegrafi/