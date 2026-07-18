Matt Damon zbulon se Christopher Nolan nuk ka celular: Ka vetëm një mënyrë se si e dinë aktorët se do t'i kontaktojë
Aktori amerikan Matt Damon ka folur për mënyrën se si regjisori Christopher Nolan nuk ka celular dhe nuk komunikon me anë të email-it. Kjo ishte veçanërisht një sfidë kur po organizoheshin xhirimet e filmit "The Odyssey".
Aktori i tha revistës People se gruaja e Nolan, Emma Thomas, i kishte dërguar një mesazh: "A ke kohë të telefonosh sot?" Ajo është gjithmonë ajo që njofton se burri i saj po planifikon të telefonojë dikë.
"Pastaj merr një telefonatë nga një numër i panjohur sepse ai telefonon nga çdo telefon në Universal Studios. Ai telefonoi dhe folëm për rreth 10 ose 15 minuta. Ishte vetëm gjashtë muaj pasi 'Oppenheimer' kaloi nëpër sezonin e çmimeve Oscar dhe gjithçka që lidhet me të", tha ai.
Prandaj, Matt Damon vlerësoi se do të duhej të paktën një vit para se Nolan të ishte përsëri pas kameras.
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"Mendova se po ia dilnim mbanë, gjë që edhe e bëmë. Pastaj ai papritmas tha: 'Po, po mendoj të kthehem në punë.' Dhe unë thashë: 'Prit, a po e bëj këtë?'" tha ai.
Nolan tha se Matt Damon dhe Anne Hathaway (një tjetër bashkëpunëtore e tij e rregullt) nuk i kishte në mendje konkretisht kur po formësonte versionet e tij të Odiseut dhe Penelopës.
"Unë përpiqem thjesht të zbuloj personazhe përmes procesit të shkrimit", thotë regjisori dhe skenaristi. "Me kalimin e viteve kam kuptuar se nëse ke një aktor të caktuar në mendje, dhe kjo është sigurisht shumë joshëse, veçanërisht kur kemi punuar me njerëz të shkëlqyer më parë, duhet t'i zgjedhësh ata menjëherë kur mendon për skenarin. Kjo gjithmonë kufizon potencialin e personazheve për mua, sepse atëherë po shkruan bazuar në atë që e ke parë tashmë atë aktor të bëjë", tha ai.
Kur mbaron së shkruari skenarin, fillon të mendojë për aktorët që dëshiron të punësojë.
"Mund të ulesh aty dhe të mendosh, 'Në rregull, po pyes veten se çfarë do të bëjë Matt këtë javë', ose 'A duhet ta telefonoj Anne-n?' Dhe kjo është bukuria e gjithë kësaj", tha Nolan. /Telegrafi/