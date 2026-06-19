Maserati konfirmon rikthimin e sedanëve të rinj luksozë
E dimë që sedanët janë paksa në zhdukje, me klientët që po shkojnë drejt SUV-ve dhe crossover-ave.
Por kjo nuk do të thotë se segmenti është i vdekur.
Në fakt, Maserati thotë se ka më shumë sedanë në rrugë e sipër.
Duke folur me gazetarët gjatë debutimit të linjës së rifreskuar të vitit 2027, drejtuesit e Maserati konfirmuan se kompania do të zëvendësojë modele si Ghibli dhe Quattroporte me një sedan të ri luksoz me performancë të lartë.
Kur u pyet nëse do të dalin në shitje sedanë të tjerë, Maserati u përgjigj: “Përgjigja është absolutisht po”.
Ndërsa drejtuesit nuk dhanë detaje specifike në lidhje me zëvendësimet e ardhshme të Ghibli ose Quattroporte, ata thanë se këto dy modele zënë një vend të rëndësishëm në linjën e kompanisë.
Kanë kaluar tre vjet që kur sedani i fundit i ri Maserati doli në rrugë, por kjo mund të ndryshojë relativisht shpejt. /Telegrafi/