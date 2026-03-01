Marseille vendoset në shitje – presidenti i vendos një çmim miliardësh
Pronari i Olympique Marseille, Frank McCourt, mund të jetë i hapur për shitjen e klubit në rast se vjen një ofertë që tejkalon 1.2 miliardë dollarë (rreth 1 miliard euro).
Biznesmeni amerikan e bleu klubin francez në vitin 2016 për vetëm 45 milionë euro dhe vazhdimisht ka deklaruar publikisht se OM nuk është në shitje. Madje, në maj të vitit 2024 ai ishte shprehur: “Çështja e shitjes së OM është bërë absurde… Klubi nuk është në shitje. Unë e dua OM”.
Megjithatë, sipas raportimeve nga Franca, ndonëse qëndrimi i tij publik mbetet i palëkundur, në Shtetet e Bashkuara mesazhi është më fleksibil në rast të një oferte të jashtëzakonshme që kalon shifrën e një miliardë dollarëve.
Zhvillimi vjen pas raportit më të fundit financiar të UEFA-s për sezonin 2024/25, ku Marseille ka regjistruar një humbje para tatimit prej 105 milionë eurosh deri më 30 qershor 2025 – një nga më të mëdhatë në Evropë, duke u renditur pas Tottenhamit, Lyonit dhe Chelseat.
Që nga marrja e klubit, McCourt ka investuar qindra miliona euro dhe në të kaluarën ka qenë i hapur për partnerë apo investitorë të rinj, por vetëm nëse ata përputhen me vizionin për stabilitet afatgjatë dhe ndikim të kufizuar në qeverisje.
Një vlerësim prej 1.2 miliardë dollarësh do të tejkalonte ndjeshëm marrëveshjet e fundit në Francë, përfshirë shitjen e Lyonit te John Textor për mbi 840 milionë dollarë.
Për momentin, Marseille zyrtarisht mbetet jashtë tregut, por një ofertë historike mund ta sfidojë qëndrimin e deritanishëm të McCourt./Telegrafi/