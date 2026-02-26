Marrëveshje rreth 800 milionë euro, Ukraina zgjeron bashkëpunimin ushtarak me Evropën
Katër kompani ukrainase të mbrojtjes kanë nënshkruar marrëveshje partneriteti me kompani nga Danimarka, Finlanda dhe Letonia në kuadër të nismave të prodhimit të përbashkët “Build with Ukraine”, ka njoftuar presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky.
“Ne po zgjerojmë prodhimin e përbashkët të dronëve për t’u mbrojtur nga sulmet ruse sot dhe për t’u mbrojtur dhe penguar në të ardhmen”, tha Zelensky.
Vlera totale e dokumenteve të marrëveshjes së nënshkruar midis prodhuesve ukrainas të mbrojtjes dhe partnerëve të tyre evropianë është rreth 800 milionë euro, sipas njoftimit për shtyp të Këshillit të Industrisë së Mbrojtjes të Ukrainës.
Këshilli, një platformë që mbështet prodhuesit kryesorë privatë të mbrojtjes në Ukrainë, tha se marrëveshjet përfshijnë bashkëpunim në prodhimin e dronëve ajrorë dhe tokësorë, si dhe përgatitjet për të rritur gamën e produkteve në tregun evropian.
“Këto nisma të prodhimit të përbashkët ndihmojnë në hedhjen e themeleve për një bazë industriale mbrojtëse evropiane vërtet të pavarur që do të forcojë sigurinë tonë të përbashkët në të ardhmen”, tha Zelensky.
Njoftimi vjen në një kohë kur gjithnjë e më shumë prodhues ukrainas të mbrojtjes, veçanërisht ata që prodhojnë dronë, forcojnë partneritetet me aleatët perëndimorë për të siguruar mbështetje financiare në këmbim të njohurive dhe ekspertizës në fushën e betejës.
Ambasadori i Ukrainës në Mbretërinë e Bashkuar, Valerii Zaluzhnyi, njoftoi se uzina e parë ukrainase e mbrojtjes nga prodhuesi kryesor i dronëve në vend, Ukrspecsystems, ka filluar operacionet në Mbretërinë e Bashkuar.
Kompania ukrainase Culver Aerospace ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për dronë me kompaninë daneze Copenhagen Global.
Më vete, Remtechnology dhe Tencore të Ukrainës nënshkruan marrëveshje të ngjashme për sisteme tokësore pa pilot (UGV) me kompanitë finlandeze New Paakkola Oy dhe INSTA.
Ndërkohë, Terminal Autonomy Ukraine nënshkroi një marrëveshje për bashkëpunim të vazhdueshëm në fushën e dronëve me Forcat Baltike SIA të Letonisë. /Telegrafi/