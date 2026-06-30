Maroku shkruan histori, tani ka fitore në fazën eliminatore të Kupës së Botës sa të gjitha ekipet e tjera afrikane së bashku
Kombëtarja e Marokut ka vendosur një moment historik pas fitores me penallti ndaj Holandës në fazën e 1/16-tës në Kupën e Botës 2026.
Koha e rregullt dhe ajo shtesë përfunduan në barazim 1-1, me marokenët që siguruan biletën për në raundin tjetër nëpërmjet gjuajtjeve të penalltive.
Ky sukses shënon fitoren e tretë të Marokut në fazat eliminatore të Kupës së Botës.
3 – After their penalty shoot-out victory over the Netherlands, Morocco have now progressed from three knockout round ties at the FIFA World Cup, as many as all other African nations combined in the history of the competition.
Kings. pic.twitter.com/oU9AopXIpw
— OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2026
Sipas të dhënave nga Opta, kjo është po aq fitore sa kanë arritur të gjitha ekipet e tjera kombëtare afrikane së bashku gjatë gjithë historisë së turneut.
Si pasojë, Maroku tani është barazuar me numrin kolektiv të ekipeve të tjera kombëtare të kontinentit afrikan kur bëhet fjalë për fitoren e ndeshjeve në raundet me një eliminatore të turneut. /Telegrafi/
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