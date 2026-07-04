Maroku i pandalshëm, mposht Kanadanë dhe kualifikohet në çerekfinale të Botërorit
Kombëtarja e Marokut ka siguruar kualifikimin në çerekfinale të Kupës së Botës 2026 pas një fitoreje ndaj Kanadasë me rezultat 3-0 në kuadër të fazës së 1/8 së finales.
Ndeshja nisi me ritëm të lartë, ku Kanada rrezikoi e para përmes Tanitoluwa Oluwaseyi, por pa sukses ndaj portierit Bono. Maroku u përgjigj gradualisht, duke marrë kontrollin e lojës në mesfushë.
Pjesa e parë u karakterizua me duele të forta dhe disa kartonë të verdhë për të dy skuadrat, ndërsa Maroku mbeti i rrezikshëm në kundërsulme.
Në minutën e 50-të, Maroku kaloi në epërsi me golin e Azzedine Ounahi, i cili finalizoi saktë nga distanca pas asistimit të Achraf Hakimit për 1-0.
Kanada tentoi të reagojë, por mbrojtja marokene dhe portieri Bono qëndruan të pathyeshëm.
Në minutat e fundit, Maroku vulosi fitoren me golin e dytë, duke konfirmuar dominimin dhe kalimin e sigurt në fazën tjetër.
Deri në fishkëllimën e fundit të gjyqtarit, Maroku ia doli të shënojë edhe një gol, kësaj radhe me Soufiane Rahimi që realizoi për 3-0 pas asistimit nga Brahim.
Me këtë fitore, Maroku siguron kalimin në çerekfinale, ku do të përballet me fituesin e duelit mes Paraguait dhe Francës./Telegrafi/