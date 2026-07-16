'Marine Le Pen është shpresa e fundit e Francës', thotë Musk mes pretendimeve për ndërhyrje
Në një postim në X të mërkurën, Elon Musk mbështeti Marine Le Pen përpara zgjedhjeve presidenciale të Francës, duke nxitur pretendime për ndërhyrje të huaja dhe rrezik zgjedhor.
"Ajo është shpresa e fundit e Francës".
Ishte ky mesazhi i postuar në X të mërkurën, më 15 korrik, që Elon Musk shprehu mbështetjen e tij për Marine Le Pen, kandidaten e Rally National (RN) në zgjedhjet presidenciale të vitit 2027.
She is France’s last hope https://t.co/alN4E0hXbl
— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2026
Pronari i Tesla dhe Space në prill të vitit 2025, Elon Musk kishte shprehur tashmë mbështetjen e tij për Marine Le Pen kur ajo u dënua fillimisht me pesë vjet pamundësi për t'u kandiduar për keqpërdorim të fondeve publike në rastin e asistentëve parlamentarë evropianë të Frontit Kombëtar (FN).
"Shpresoj dhe e inkurajoj [Marine] Le Pen që ta kapërcejë këtë persekutim dhe të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale", shkroi ai në atë kohë në X.
Më 7 korrik, Marine Le Pen u dënua me tre vjet burg, dy prej të cilave të pezulluara dhe një për t'u vuajtur sipas marrëveshjeve, si dhe një ndalim prej 45 muajsh për të mbajtur një post të zgjedhur, 30 muaj nga të cilët u pezulluan.
Ky ishte një vendim në apel që i lejon asaj të mbetet e kualifikuar për të kandiduar për presidente.
Akuza për ndërhyrje
Qëndrimi i Elon Musk shkaktoi një reagim në Francë.
"Sezoni i ndërhyrjeve po fillon", reagoi Thierry Breton, ish-Komisioner Evropian dhe ish-ministër francez i ekonomisë.
"Prandaj, Elon Musk po mbështet Marine Le Pen. Kjo është e drejta e tij. Varet nga autoritetet të sigurohen që algoritmi i X të mos favorizojë asnjë kandidat", shtoi ai, duke theksuar se "sundimi i ligjit zbatohet për të gjithë, pa përjashtim".
Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që Elon Musk është përpjekur të luajë një rol në politikën e jashtme.
Në të kaluarën, ai tashmë ka mbajtur anën e disa figurave nacionaliste ose populiste në fushatat zgjedhore evropiane.
Në dhjetor 2024, ai pretendoi se partia gjermane Alternativa për Gjermaninë (AfD) ishte e vetmja parti e aftë të "shpëtonte Gjermaninë". /Telegrafi/