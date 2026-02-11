Margot Robbie zbulon se e nxorën nga një klub nate: Na ndaluan të hynim në shumë vende
Aktorja australiane Margot Robbie zbuloi se jeta e saj e përditshme në Londër, që në rininë e saj, ishte shumë më rebele dhe se një herë e kishin përjashtuar nga një klub nate.
Konkretisht, aktorja kujtoi ditë të mbushura me festa dhe situata të pazakonta - duke përfshirë përjashtimin nga klubet e natës dhe striptizet në një festë beqarie.
Robbie jetoi në Londrën Jugore deri në vitin 2016, në një apartament me katër dhoma gjumi me gjashtë miq që ironikisht e quante "Manor". Ajo e përshkroi atë periudhë të jetës së saj si "ditët më të mira të jetës sime" dhe dikur madje prezantoi "tatuazhet në shtëpi", ku të gjithë qiramarrësit merrnin të njëjtin dizajn.
Foto: Margot Robbie Fan Account
Duke u shfaqur në podkastin "Table Manners", Margot kujtoi përvojën e saj në klubin famëkeq Infernos, i njohur për dyshemetë ngjitëse dhe turmën e larmishme.
"Sigurisht, sapo puna mbaroi, u takuam të gjithë në Londër dhe shkuam në Infernos. Brenda 15 minutash, na nxorën jashtë. Ndërsa rojet e sigurisë na nxorën zvarrë jashtë, unë bërtita: 'Por ky është Infernos, nuk mund të na nxirrni nga Inferno!', të cilit roje i tha: 'Shiko, ne lejojmë pothuajse çdo gjë, por kur shoku yt të shkakton telashe, atëherë ti largohesh me avion.' Unë thashë vetëm: 'Në rregull, mjaft mirë!'", tha ajo.
Edhe pse nuk zbuloi se çfarë bëri shoqja e saj, ajo shtoi: "Do të thoja se na përjashtuan nga shumica e klubeve në Clapham. Po, na u ndalua hyrja në shumë vende për një farë kohe! Kështu që përfunduam duke jetuar së bashku".
Asaj i pëlqeu aq shumë lagjja saqë ajo dhe shoqet e saj vendosën të merrnin me qira një apartament shumë afër Infernos.
Foto: Margot Robbie Fan Account
"Ne e nënshkruam kontratën vetëm sepse apartamenti ishte poshtë rrugës nga Inferno", tha ajo.
Përpara se të martohej me Tom Ackerley, aktorja organizoi një festë beqarie me temë Harry Potter, ku përfshihej edhe një striptiste.
"Miqtë e mi sollën një striptiste dhe e bënë të bënte sikur ishte Harry Potter. Ishte qesharake dhe aspak seksi. Ai kishte një pelerinë, syze, një shenjë dhe çdo aludim që mund të imagjinohej. Ishte vërtet, vërtet qesharake, por të gjithë ishim aq të dehur saqë, sinqerisht, nuk kishte fare rëndësi", kujtoi ajo.
Pasi bashkë-ylli i saj në "Wuthering Heights", Jacob Elordi, zbuloi "obsesionin e tyre të përbashkët", ajo u pyet nëse ai ishte striptisti në festë. "Jo, Jacob nuk erdhi si striptist, por ne kishim striptiste dhe ishin të mrekullueshme. Ata bënë një spot klasik në stilin e Magic Mike", shpjegoi Robbie. /Telergrafi/