Maqedonci në Berlin: Bashkëpunimi ushtarak me Gjermaninë hyn në fazë të re
Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, në kuadër të vizitës zyrtare në Gjermania, ka zhvilluar një takim me Sekretarin Parlamentar të Shtetit në Ministrinë Federale të Mbrojtjes, Nils Schmid, ku është diskutuar për forcimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes.
“Në kuadër të vizitës zyrtare në Republikën Federale të Gjermanisë, zhvillova një takim të veçantë me Sekretarin Parlamentar të Shtetit në Ministrinë Federale të Mbrojtjes z. Nils Schmid,” ka bërë të ditur Maqedonci.
“Gjatë takimit, diskutuam mbi avancimin e mëtejmë të bashkëpunimit bilateral në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, duke vlerësuar lart mbështetjen e vazhdueshme të Gjermanisë për zhvillimin e kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe kontributin e saj të rëndësishëm në kuadër të KFOR-it,” ka theksuar ai.
“Po ashtu, trajtuam mundësitë për thellimin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes, rritjen e ndërveprueshmërisë dhe zgjerimin e programeve të përbashkëta të trajnimit,” u shpreh Maqedonci.
“Shpreha mirënjohjen e thellë për përkrahjen e vazhdueshme dhe rolin konstruktiv të Gjermanisë, duke ritheksuar përkushtimin tonë për forcimin e partneritetit strategjik, zhvillimin sipas standardeve të NATO-s dhe kontributin e përbashkët në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal", ka deklaruar ai. /Telegrafi/